قديروف يؤدي مناسك الحج... ويلتقى الملك سلمان وولي عهده (صور)

يؤدي رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف السعودية لأداء مناسك الحج، عقب وصوله إلى مدينة جدة.

ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعد توجهه لمكة المكرمة.





ونشر قديروف في حسابه ب موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي إنه وصل إلى مدينة جدة تلبية لدعوة من الملك سلمان، معربا عن ثقته بأن اجتماعاته المقبلة مع مسؤولين سعوديين ستسهم في تعزيز علاقات الصداقة التقليدية التي تربط بين روسيا والمملكة، لا سيما جمهورية الشيشان.





وتوجه الرئيس الشيشاني من جدة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.