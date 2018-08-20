الصين تنفي بشكل قاطع التدخل العسكري في الصراع السوري

أعلن المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، شيه شياو يان، اليوم الاثنين، أن تقارير وسائل الإعلام حول الوجود العسكري المزعوم للصين في سوريا هي تكهنات وتشويه لسياسة الصين.