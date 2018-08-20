بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تدين هجمات كتائب تابعة لوزارة الداخلية على مؤسسات سيادية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس الأحد، عن إدانتها لإعمال العنف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية غربي البلاد، مشيرة إلى أن كتائب تحت إشراف وزارة داخلية حكومة الوفاق تقوم بمهاجمة تلك المؤسسات ويمنعون العاملين فيها من أداء عملهم.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات"، مشيرة إلى أن "أفراد من الكتائب العاملة اسميا تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني تهاجم المؤسسات السيادية ويمنعونها من أداء عملها بشكل فعال".

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وأضاف البيان أن "التدخل في عمل المؤسسات السيادية وفي الثروة الوطنية الليبية أمر خطير ويجب أن يتوقف على الفور".

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية"، موضحة بأن "سوف تقدم الأمم المتحدة تقريرا بهذا الشأن إلى المجتمع الدولي وستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أية مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا والشعب الليبي".

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس استنكرت الخميس الماضي 16 أغسطس/آب، اقتحام مجموعة مسلحة مكتب رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، الثلاثاء الماضي 14 من الشهر ذاته.

وقالت مؤسسة النفط الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى الأمن المركزي اقتحمت يوم الثلاثاء الماضي 14 أغسطس، مكتب رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ودخلت إلى المقر التابع لشركة البريقة لتسويق النفط الكائن بمنطقة شارع الظل بمدينة طرابلس"، مشيرة إلى أن "المسلحين طالبوا مقابلة عماد بن كورة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط".