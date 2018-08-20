نحو مليوني مسلم يتوافدون إلى جبل عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج

© Sputnik . Said Tcarnaev قديروف يؤدي مناسك الحج... ويلتقى الملك سلمان وولي عهده (صور)

وأعلنت السلطات السعودية، أمس، أنها ستعلن، بنهاية يوم "الوقوف بعرفة"، عدد القادمين إلى الحج من داخل المملكة وخارجها؛ فيما قالت، إن حصيلة عدد الحجاج في "يوم التروية"، وصلت إلى نحو مليون و966 ألف حاج، الغالبية العظمى منهم أتوا من خارج البلاد.