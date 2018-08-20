اندلاع حريق في أشهر شارع للكتب ببغداد

اندلع حريق، اليوم الاثنين 20 أغسطس/آب، في شارع المتنبي، أشهر شارع لتجارة الكتب في العاصمة العراقية بغداد، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن في بيان مقتضب أن "فرق الدفاع المدني تكافح الآن حريقا نشب في بناية مكونة من طابقين في شارع المتنبي ببغداد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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ويعتبر شارع المتنبي السوق الثقافية لأهالي بغداد، حيث تزدهر فيه تجارة الكتب بمختلف أنواعها ومجالاتها وينشط عادة في يوم الجمعة، ويوجد فيهِ مطبعة تعود إلى القرن التاسع عشر، كما يحتوي على عدد من المكتبات التي تضم كتبا ومخطوطات نادرة إضافة إلى بعض المباني البغدادية القديمة.