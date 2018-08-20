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    بعد "إجراء مفاجئ"... الملك سلمان يصدر قرارا جديدا

    © Sputnik . Aleksei Nikolskiy
    العالم العربي
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    نشرت صحيفة عاجل السعودية، قرارا جديدا للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد ساعات من إجراء مفاجئ اتخذته الحكومة.

    وبحسب الصحيفة، فقد "قرر الملك سلمان التكفل بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام والبالغ عددهم 5400 حاج وحاجة ينتمون لـ95 دولة من مختلف قارات العالم".

    وأعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن "هذه المكرمة شملت جميع المستضافين في البرنامج من بينهم ذوو شهداء فلسطين وشهداء الجيش والشرطة المصرية، وأهالي شهداء ومصابي الجيش السوداني والجيش الوطني اليمني المشارك في عاصفتي الحزم وإعادة الأمل، بالإضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم".

    الحجاج يؤدون صلاة الجمعة في مكة قبل بدء المناسك
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    بتوجيه من الملك سلمان وولي عهده... الحكومة تفاجئ الحجاج

    وبين وزير الشؤون الإسلامية أن عدد المستفيدين من هذه المكرمة بلغ 5400 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن اللجنة التنفيذية  للبرنامج بدأت العمل على تنفيذ هذه المكرمة، وجرى إبلاغ جميع الضيوف، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذه.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فوج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة اليوم حجاجه من ذوي الشهداء وقوات الجيش الوطني باليمن والسودان إلى صعيد عرفات وسط تسهيلات واستعدادات متكاملة وجداول زمنية منظمة ومعدة من قبل اللجان العاملة والمنظمة للبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لعدد 1500 حاج.

    الحجاج خلال موسم الحج والطواف حول الكعبة في المسجد الحرام في مكة المكرمة
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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    وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فاجأت الحجاج بتقديم هدية انطلاقا من توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

    وتتضمن الهدية "2 مليون غيغا لـ 2 مليون حاج"، وذلك بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" ، وشركة "فيرجن موبايل"، وشركة اتحاد جوراء "ليبارا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

    وبحسب الوكالة الرسمية، تهدف هذه المبادرة إلى التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن في التواصل مع ذويهم، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة في مبادرة "حج ذكي" لتحسين تجربتهم، والارتقاء بخدمات الاتصالات المقدمة لضيوف الرحمن.

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