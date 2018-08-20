علاوي يدعو لعقد اجتماع وطني عراقي عاجل ويحذر من أزمة جديدة

بغداد — سبوتنيك. وقال علاوي في بيان صحفي: "يعلم الجميع أن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تلبي طموحات الشعب العراقي نتيجة الخلل الكبير الذي صاحبها، ونحن هنا نعيد إلى الأذهان ما صدر عن مجلسي الوزراء والنواب بخصوص شفافيتها، ومدى نزاهتها"، لافتا إلى "ضرورة أن تعالج المرحلة المقبلة تلك الأخطاء وما سبقها بهدوء بعيدا عن ردود الأفعال والتدخلات الخارجية".
وأعرب علاوي في بيانه عن تمنيه "أن لا نشهد صراعا جديدا عنوانه الكتلة الأكبر قد تكون تداعياته سلبية على الوضع السياسي، ونكرر دعوتنا للجميع أن يكون الفضاء الوطني الرحب هو البيت الذي يضم الجميع بعيدا عن أي تخندقات حزبية أو طائفية".
وكانت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكمة العراقية قد اتفقت، يوم أمس الأحد، في اجتماع ببغداد، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.
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