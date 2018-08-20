التحالف الدولي يبقى في العراق بناء على دعوة الحكومة

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن العقيد شون رايان، اليوم الاثنين، ان التحالف سيبقى في العراق بناء على طلب حكومة البلاد حتى يتم هزيمة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بالكامل، وتحقيق الاستقرار.

© REUTERS / POOL العبادي يستقبل مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف الدولي

هذا واستولى تنظيم "داعش" خلال عامي 2014 و2015، على مناطق واسعة في سوريا والعراق. وبدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق، ومن ثم وفي سوريا التي يعمل فيها التحالف دون إذن من سلطات البلاد.