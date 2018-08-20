أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، أنه من المتوقع وصول أول طائرة ركاب عراقية إلى مطار دمشق الدولي اليوم الإثنين.

دمشق — سبوتنيك. وقال الوزير، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الإثنين، إنه "من المنتظر اليوم وصول أول طائرة ركاب عراقية إلى مطار دمشق الدولي".

وأشار الوزير إلى أن "هذه أول رحلة دولية من العراق إلى سوريا منذ انقطاعها عام 2011"، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، موضحا أن "هذه الخطوة من ثمار انتصار الجيش العربي السوري على الإرهاب، ونتيجة جهود مشتركة بين البلدين".

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وحول ما إذا كانت هناك خطوات مماثلة من دول أخرى، قال وزير النقل السوري إن "هناك نوايا لدى عدد من الدول للعودة إلى تشغيل رحلات جوية إلى سوريا إلا أن بعضها لا يزال متخوفا من العقوبات الأمريكية على سوريا".

وختم الوزير حمود بالقول: "نحن جاهزون لإعادة تشغيل أي خط لخدمة شعوبنا إن كان الشعب السوري أو الشعوب التي ترغب بزيارة سوريا، ومصالحنا ليست مادية فقط".

هذا وتعاني سوريا، منذ مارس/آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.