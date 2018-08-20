إدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا تستغيث وتحذر من كارثة مائية

بنغازي — سبوتنيك . قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان صحفي عبر موقعه الرسمي إن "كارثة تهدد الإمداد المائي ونوجه نداء استغاثة: انقذوا النهر الصناعي أوقفوا الاعتداءات".
ونبه جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيانه إلى "خطورة هذه الاعتداءات المستمرة دون رادع"، داعيا "الجميع إلى سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على هذا المشروع الاستراتيجي الهام".
يشار أن إدارة مشروع النهر الصناعي أعلنت بتاريخ 7 يوليو/ تموز الماضي ، في بيان صحفي عن مقتل شخصين واختطاف فردين من كتيبة الحماية، في هجوم مسلح على حقل آبار المياه بموقع تازربو، جنوب شرقي ليبيا.
وقالت بأن موقع تازربو تعرض، فجر يوم السبت 7 يوليو/ تموز، لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل المهندس هشام محمود هاشم، وفرد كتيبة حماية النهر حسين إبراهيم الزوي.
وأضاف البيان أن الجماعات الإرهابية المسلحة قامت بخطف فردين من كتيبة حماية النهر وهما: فايز بوخديجه، وناجي الابيرش، وكذلك نهب وسرقة جميع السيارات والتموين بالموقع.
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