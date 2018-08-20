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17:01 20 أغسطس/ أب 2018
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    ليبيا

    إدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا تستغيث وتحذر من كارثة مائية

    © AFP 2018 / Mahmud Turkia
    العالم العربي
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    حذر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الإثنين، من كارثة تهدد الإمداد المائي في منظومة الحساونة، وذلك بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل مجموعات مسلحة على آبار المياه.

    بنغازي — سبوتنيك . قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان صحفي عبر موقعه الرسمي إن "كارثة تهدد الإمداد المائي ونوجه نداء استغاثة: انقذوا النهر الصناعي أوقفوا الاعتداءات".

    الميليشيات أثناء التفجير الذي وقع بالقرب من بلدة بن جواد في ليبيا
    © REUTERS / Goran Tomasevic
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    وأضاف البيان: "نطالب الجهات الأمنية والمسؤولين والحكماء والشيوخ وعمداء مجالس البلديات بالمناطق والمدن التي يمر بها خط منظومة الحساونة سهل الجفارة ببذل كل الجهود لإيقاف الاعتداءات المتكررة على حقول آبار المياه في حقل الحساونة التي وصلت إلى خروج 65 بئرا من الخدمة وخسارة أكثر من 350 ألف متر مكعب يومياً من المياه".

    ونبه جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيانه إلى "خطورة هذه الاعتداءات المستمرة دون رادع"، داعيا "الجميع إلى سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على هذا المشروع الاستراتيجي الهام".

    يشار أن إدارة مشروع النهر الصناعي أعلنت بتاريخ 7 يوليو/ تموز الماضي ، في بيان صحفي عن مقتل شخصين واختطاف فردين من كتيبة الحماية، في هجوم مسلح على حقل آبار المياه بموقع تازربو، جنوب شرقي ليبيا.

    وقالت بأن موقع تازربو تعرض، فجر يوم السبت 7 يوليو/ تموز، لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل المهندس هشام محمود هاشم، وفرد كتيبة حماية النهر حسين إبراهيم الزوي.

    وأضاف البيان أن الجماعات الإرهابية المسلحة قامت بخطف فردين من كتيبة حماية النهر وهما: فايز بوخديجه، وناجي الابيرش، وكذلك نهب وسرقة جميع السيارات والتموين بالموقع.

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    الكلمات الدلالية:
    مشروع النهر الصناعي في ليبيا, الحكومة الليبية, ليبيا
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