السلطات السعودية تفاجئ "مهربي" الحجاج بعقوبات قاسية

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، 19 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين أجانب، نقلوا حجاجا بدون تصريح.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy فرق طبية سعودية تجري جراحات في القلب بالمجان للمحتاجين من الحجاج

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تضمنت العقوبات الصادرة بحق هؤلاء، السجن 15 يوماً، وتغريمهم مبلغ 40 ألف ريال (10.6 آلف دولار أمريكي)، والتشهير بهم، ومصادرة وسيلة النقل بالنسبة للسعوديين.

وتسري نفس العقوبات، إضافة إلى الترحيل، على الوافد الأجنبي المخالف لقوانين الحج.

وتسمح السلطات في السعودية للمواطنين والمقيمين بأداء فريضة الحج، لكن بعد التسجيل للحج، من خلال المكاتب والهيئات المعتمدة، داخل البلاد وخارجها.

وأدى نحو مليوني حاج من 168 دولة حول العالم، اليوم الاثنين، الركن الأعظم في الحج، الذي يتمثل بالوقوف بجبل عرفات في مكة.