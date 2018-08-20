اعتقال هاكر "داعش" في الموصل

أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أحد مؤسسي مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي على تطبيق "تليغرام" في محافظة نينوى شمالي البلاد .

بغداد — سبوتنيك. ذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية أن "مديرية الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أحد إرهابيي عصابات "داعش" الإرهابية في الموصل/ منطقة حاوي الكنيسة، وهو من العاملين ضمن ما كان يسمى (ولاية نينوى) وأحد المؤسسين لعشرات المواقع الوهمية على تليغرام وبأسماء مستعارة يستخدمها للدعوة إلى تأجيج التظاهرات ومواجهة القوات الأمنية في مناطق الجنوب والوسط لغرض تأزيم الوضع وإشغال القوات الأمنية مما يتيح لهم حرية الحركة وتنفيذ الأعمال الإرهابية داخل الموصل، بالإضافة إلى كونه أحد الناقلين للإرهابيين ويمتلك عدة أوكار لإيوائهم ".

© AP Photo / القوات العراقية تلقي القبض على 8 من عناصر "داعش" في الموصل

وأضاف البيان أنه "تم العثور بحوزة الإرهابي على عدد من الهواتف النقالة وكارتات تعبئة وشرائح للاتصال، وهو من المطلوبين للقضاء العراقي".

وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق، منذ أسابيع، تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، وانتصاره النهائي على الإرهاب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، بعد معارك حسمت في محافظة نينوى، والحدود الدولية من صحراء الأنبار، غربا باتجاه سوريا والأردن والسعودية.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.