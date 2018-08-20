20 قتيلا من "أنصار الله" شمال البيضاء وسط تقدم للقوات الحكومية

تواصلت المعارك، اليوم الإثنين، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء وسط اليمن.

أفاد مصدر عسكري في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش سيطر على مواقع استراتيجية في خدار والشبكة واليسبل في مديرية السوادية شمال البيضاء، عقب هجوم واسع على مواقع لمسلحي أنصار الله".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع لقوات هادي قرب نجران السعودية

وأشار المصدر إلى "مقتل أكثر من 20 مسلحاً من أنصار الله وأسر آخرين نتيجة المعارك المستمرة".

لافتا إلى "إعطاب ثلاثة أطقم وعربة بي إم بي تابعة لأنصار الله، واغتنام الجيش أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر".

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت يوم السبت، بغطاء جوي من طيران التحالف على عدد من المواقع في جبهتي قانية وفضحة بينها جبال الفضحتين وجبال القرض ومنطقة أعشار وجبال الكبار وأجزاء واسعة من سلسلة جبال البياض.