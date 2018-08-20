الرئيس العراقي: سنوجه بانعقاد مجلس النواب الجديد في موعده الدستوري

بغداد — سبوتنيك. نقلت الرئاسة العراقية، في بيان عن معصوم قوله: "أدعو الحكومة المقبلة ومجلس النواب الجديد الذي سنوجه بانعقاده في توقيته الدستوري المحدد، إلى تكريس كل الجهود والطاقات اللازمة لتحقيق الإصلاحات الفعلية والشاملة والمستديمة الكفيلة بضمان الحياة الكريمة لكافة المواطنين والتمسك بالدستور كأساس لكل السياسات والإجراءات المطلوبة".
وكانت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكومة العراقية قد اتفقت، يوم أمس الأحد، باجتماع في بغداد، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.
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