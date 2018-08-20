الرئيس العراقي: سنوجه بانعقاد مجلس النواب الجديد في موعده الدستوري

بغداد — سبوتنيك. نقلت الرئاسة العراقية، في بيان عن معصوم قوله: "أدعو الحكومة المقبلة ومجلس النواب الجديد الذي سنوجه بانعقاده في توقيته الدستوري المحدد، إلى تكريس كل الجهود والطاقات اللازمة لتحقيق الإصلاحات الفعلية والشاملة والمستديمة الكفيلة بضمان الحياة الكريمة لكافة المواطنين والتمسك بالدستور كأساس لكل السياسات والإجراءات المطلوبة".

هذا وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، أمس الأحد، أنها صادقت على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت في أيار/ مايو الماضي. ووفقا للدستور العراقي، يجب أن ينعقد البرلمان خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.

وكانت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكومة العراقية قد اتفقت، يوم أمس الأحد، باجتماع في بغداد، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.