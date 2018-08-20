الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج شخصيا (صور)

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى منى للإشراف على راحة الحجاج ومتابعة ما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسك الحج.

ولدى وصول الملك سلمان إلى قصر منى، كان في استقباله الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، وعدد من المسؤولين.

خادم الحرمين الشريفين⁩ @KingSalman في مشعر منى⁩ للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام.#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/FkxnLxCa1q — الحج 1439هـ — Hajj 2018 (@HajjMedia) August 20, 2018

ووصل بصحبة العاهل السعودي، كلا من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار الملك سلمان.

كما وصل معه أيضا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة للعاهل السعودي حازم بن مصطفى زقزوق، ومساعد السكرتير الخاص للملك تميم بن عبد العزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، وعدد من المسؤولين.