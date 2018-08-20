مقتل جندي أمريكي في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب آخرون عندما سقطت طائرة هليكوبتر خلال مهمة في العراق في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الكولونيل روبرت مانينج المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين اليوم الاثنين إنه ليس هناك ما يدل على أن الحادث وقع بسبب نيران معادية فيما تخضع الواقعة للتحقيق.

وأضاف مانينج أنه جرى إجلاء ثلاثة أفراد للعلاج لكنه لم يكشف عن جنسياتهم. ولم يعلن أيضا عن اسم الجندي القتيل.

وتابع "كانت الطائرة في مهمة مشتركة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم الدولة الإسلامية دعما لعملية العزم الصلب".

وكان الكولونيل شون ريان المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قال على تويتر في وقت سابق إن الطائرة المحطمة كانت هليكوبتر عسكرية.

وتقول الولايات المتحدة إن 5200 من جنودها يرابطون في العراق ضمن التحالف الذي يحارب تنظيم "داعش" الإرهابي.