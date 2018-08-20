الرئيس هادي يؤكد قرب انتهاء آخر معارك اليمن وتحقيق الانتصار

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الإثنين، أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بانتهاء الانقلاب وإزالة آثاره والعودة إلى المسار السياسي.

القاهرة — سبوتنيك. قال الرئيس هادي في كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نشرت نصها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن "إن أي عمل سياسي يتوق إلى السلام بين اليمنيين سيظل مبنيا على احترام إرادة اليمنيين والتزام المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات مؤتمر الحوار، والقرار الأممي رقم 2216، وبدون الالتزام بها لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار في اليمن".

وأكد الرئيس هادي قرب انتهاء المعركة وتحقيق الانتصار، قائلاً: "إننا على ثقة بأن المعركة التي نخوضها اليوم قد شارفت على نهايتها وباتت على أبواب تحقيق الانتصار الكبير، وستكون آخر المعارك وفاتحة عهد جديد لتحقيق آمال اليمنيين في الرخاء والاستقرار".

وأشار إلى "أن اليمن الاتحادي سيكون محل فخر من جميع اليمنيين بانتمائهم إليه، ومصدر أمان للأشقاء والعرب الذين يخوضون وتحت قيادة المملكة العربية السعودية، معركة الحفاظ على الأمة وهويتها، وقطع الطريق على المشروع الفارسي الطائفي والدخيل عبر أذنابه ووكلائه".

وأضاف: "ثقتنا باليمن الكبير عظيمة ومشروع الدولة الاتحادية الذي صاغته الحكمة اليمانية في مخرجات مؤتمر الحوار قد وضع الحلول لكل التحديات والمشاكل ورسم خارطة المستقبل والتطلعات والأحلام لبلد مستقر، وإن العزم على تنفيذها لا تراجع عنه أمام أي قوى مستهترة لا ترى اليمن إلا من خلال حساباتها الضيقة ومصالحها الأنانية".

مباركاً "ما تحقق من انتصارات خلال الفترة الأخيرة الماضية في البيضاء وصعدة والجوف ومارب وحيران والساحل الغربي وتعز".