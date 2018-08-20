السعودية تنشر صورا بالقمر الصناعي لجبل عرفات بمشعر منى

وأفاد الحساب أن الصورة تم التقاطها عبر مركز الاستشعار المتواجد في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ويتوافد الحجاج على مشعر منى، من أجل الصعود إلى جبل عرفة.
ويؤدي نحو مليوني شخص ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة وسط إجراءات متابعة من وزارتي الصحة والحج السعوديتين.
وكانت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية قد أجبرت الحجاج ليلة الأحد على الاحتماء بالخيام وشق البعض طريقهم بصعوبة في الوحل.
صور تم التقاطها ليوم عرفه بمشعر عرفات عن طريق القمر الاصطناعي بمركز الاستشعار عن بعد في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية @KACST.#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/SSkSeXZaGK— الحج 1439هـ — Hajj 2018 (@HajjMedia) August 20, 2018
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