السعودية تنشر صورا بالقمر الصناعي لجبل عرفات بمشعر منى

نشر حساب "الحج" الموثق، التابع لوزارة الحج السعودية، صورة بالقمر الصناعي لمشعر عرفات.

وأفاد الحساب أن الصورة تم التقاطها عبر مركز الاستشعار المتواجد في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ويتوافد الحجاج على مشعر منى، من أجل الصعود إلى جبل عرفة.

ويؤدي نحو مليوني شخص ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة وسط إجراءات متابعة من وزارتي الصحة والحج السعوديتين.

وكانت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية قد أجبرت الحجاج ليلة الأحد على الاحتماء بالخيام وشق البعض طريقهم بصعوبة في الوحل.