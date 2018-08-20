وزير الأوقاف السوري مخاطبا الرسول: لقد حرفوا دينك وبدلوه وغيروه...

قال وزير الأوقاف السوري، محمد عبد الستار السيد، "إن عيد الأضحى المبارك هو الملتقى الإسلامي الذي يجمع الأمة الإسلامية على قلب واحد رغم أن حجاج سوريا حرموا هذا العام أيضا من أداء فريضة الحج بقرار سياسي مجحف من السعودية".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزير الأوقاف السوري لجيش بلاده: أنتم جند الله في الأرض وحماة الإسلام من التكفير

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزير السوري قوله في كلمة متلفزة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك: "إن شعبنا الذي ينبض قلبه بحب الوطن يبقى قادرا على تجاوز المحن والقضاء على كل مؤامرة تحاك ضد بلاده وأمنه واستقراره وتهدف إلى النيل من وطنه وإيمانه بعقيدته".

وفي سياق كلمته عبر وزير الأوقاف السوري عن الأسف لما يقوم به أعداء سوريا من تحريف لكلام الرسول المصطفى قائلا

"لقد حرفوا دينك وبدلوه وغيروه فقد أردته دينا حنيفا يصون النفس البشرية ويعلي قدرها ويسمو بمنزلتها وأرادوه دينا عنيفا للقتل والإجرام وإهدار النفس البشرية وانتهاك حرمة الدماء ومد اليد للعدو الصهيوني والأجنبي".

وذلك في إشارة إلى ما يقوم به أعداء سوريا ومن بينهم بعض المشايخ من دعم للإرهاب وتشجيع على القتل وتحالف علني مع العدو الصهيوني. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

مؤكدا أن عيد الأضحى المبارك الذي يتوج مناسك الحج هو عيد يرمز إلى التضحية والصبر والفداء ويوحي بالصمود والإيمان وبهذا العام يتزامن مع مواسم الانتصارات المتتالية للجيش العربي السوري على العدوان والإرهاب.

كما دعا وزير الأوقاف الله أن يحفظ سوريا من كل سوء وأن تزول الغمة التي لحقت بها وأن تستعيد أمتنا مقدساتها المسلوبة في فلسطين المحتلة وأن يوفق ويحفظ بعنايته السيد الرئيس بشار الأسد.