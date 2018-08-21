طائرة مساعدات إماراتية لمساعدة منكوبي الفيضانات في السودان

غادرت، مساء الاثنين، طائرة مساعدات إماراتية، بهدف تنفيذ برنامج إغاثة المتأثرين من الفيضانات في السودان.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء الاماراتية "وام" تحمل الطائرة الاماراتية 30 طن من المواد الإغاثية الأساسية، ويستهدف برنامج الإغاثة آلاف الأسر المتضررة من السيول التي اجتاحت العاصمة الخرطوم وأجزاء متفرقة من السودان.

وأضاف مصدر من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن وفد المؤسسة الإغاثي سيقوم بزيارات ميدانية للمناطق المتضررة.

وسيتم توزيع المساعدات من مواد إغاثية أساسية ومستلزمات إيوائية منها ثلاثة آلاف بطانية و700 خيمة بالإضافة إلى مواد نظافة وتعقيم ومبيدات حشرية تساعد المتضررين من السيول في السودان، والحد من معانتهم.

وشهدت الخرطوم مؤخرا ومناطق عدة في السودان أمطار غير مسبوقة نتج عنها سيول، وفيضانات تسببت في مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء، وتشريد الآلاف من الناس وتدمير المنازل والممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة والبنية التحتية.