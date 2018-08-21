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02:32 21 أغسطس/ أب 2018
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    العاهل المغربي الملك محمد السادس

    المغرب يؤكد التزامه بمبادرة الأمم المتحدة لإنهاء صراع الصحراء

    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    العالم العربي
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    أعلن العاهل المغربي محمد السادس، أن بلاده على استعداد لمواصلة الالتزام والانخراط بكل ثقة في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، لإنهاء صراع الصحراء.

    نواكشوط — سبوتنيك. وأكد أن الأمين العام يسعى منذ تعيينه إلى إطلاق المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو تطبيقا لمقتضيات القرار الأممي رقم 2414، والذي أسس على وجوب إحياء مسلسل التسوية السياسي من خلال أجراء جولة مفاوضات جديدة بعد 6 سنوات من الجمود، لإنهاء الصراع في الصحراء، وشكر القادة الأفارقة الذين دعموا موقف المغرب في قضية الصحراء.

    قوات البوليساريو في عرض عسكري
    © AFP 2018 / FAROUK BATICHE
    العاهل المغربي يتوعد في رسالة للأمم المتحدة: تحملوا مسؤولياتكم تجاه البوليساريو... وإلا
    وأعرب العاهل المغربي محمد السادس عن ارتياحه للانسجام المتزايد بين مبادئ المغرب والمواقف الدولية خاصة القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي ولقمة الاتحاد الأفريقي التي "تؤكد بما لا يدع مجال للشك الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي لقضية الصحراء".

    وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الألماني السابق هورست كولر في آب/أغسطس 2017 مبعوثا خاصا للصحراء، خلفا لكريستوفر روس الذي استمر في أداء مهمته لمدة 8 سنوات اتسمت بالتوتر بين المغرب ومجلس الأمن الدولي.

    ويقترح المغرب منحها حكما ذاتيا واسعا للمحافظات الصحراوية مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، ولكن حركة البوليساريو [جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب] ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

    ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية [266 ألف كيلومتر مربع] بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978. وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1991.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, حرب, صراع, البوليساريو, الأمم المتحدة, الملك محمد السادس, المغرب
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