الحوثي يدعو لتعزيز الجبهات بالمقاتلين ويتهم السعودية بحرمان اليمنيين من الحج

دعا زعيم أنصار الله "الحوثيين" عبدالملك الحوثي مناصريه للتوجه إلى جبهات القتال وخاصة في الساحل الغربي لليمن، في مواجهة القوات الحكومية المدعومة بتحالف عسكري عربي بقيادة السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي في كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بثتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله: "أتوجّه بالنداء إلى الأحرار والأوفياء في شعبنا العزيز يَمنِ الإيمان بالنفير إلى الجبهات وفي مقدَّمتها الساحل الغربي التي يسعى العدوّ للتصعيد فيها خلال هذه الأيام".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الحوثي: إعلان السعودية دعم التحالف في سوريا اعتراف بالهزيمة أمام إيران

وأضاف زعيم "أنصار الله": "كان للنفير والتحرك في عيد الفطر الأثرُ الكبيرُ بفضل الله تعالى حيث أخفق العدوّ آنذاك في تحقيق هدفه وتحول الساحلُ الغربي إلى ميدان إخفاقٍ وهزائمَ للأعداءِ وللتنكيلِ بهم بنصر اللهِ ومعونته".

وحيا الحوثي في كلمته، مقاتليه في كافة الجبهات والمحاور، سائلاً لهم الثبات والصمود في التصدي لما وصفه بـ" الطاغوت المستكبر المتمثل بقوى الشر وتحالف العدوان بقيادة أمريكا والموالين لها".

واتهم الحوثي السعودية بحرمان الشعب اليمني من الحج.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.