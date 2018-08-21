ماذا قال الملك سلمان في عيد الأضحى

غرد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عن حلول عيد الأضحى، وعن حجاج بيت الله الحرام.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إن الشرف الأكبر الذي أكرم الله بلادنا هو خدمتها لضيوف الرحمن، ومع عيد الأضحى المبارك، أدعوه سبحانه أن يتمم للحجاج حجهم، وأن يديم الخير والسلام على أمتنا وسائر البلاد".

إن الشرف الأكبر الذي أكرم الله بلادنا هو خدمتها لضيوف الرحمن، ومع عيد الأضحى المبارك، أدعوه سبحانه أن يتمم للحجاج حجهم، وأن يديم الخير والسلام على أمتنا وسائر البلاد. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) August 21, 2018

يذكر أن، الملك سلمان، وصل إلى منى، أمس الاثنين، للإشراف على راحة الحجاج ومتابعة ما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسك الحج.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج شخصيا (صور)

ولدى وصول الملك سلمان إلى قصر منى، كان في استقباله الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، وعدد من المسؤولين.

ووصل بصحبة العاهل السعودي، كلا من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار الملك سلمان.

كما وصل معه أيضا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة للعاهل السعودي حازم بن مصطفى زقزوق، ومساعد السكرتير الخاص للملك تميم بن عبد العزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، وعدد من المسؤولين.