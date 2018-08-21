ابن ملك السعودية يوجه رسالة لوالده في عيد الأضحى

وجه نجل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى والده، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وغرد خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية، في الولايات المتحدة، عبر حسابه على "تويتر": "باسمي وكافة منسوبي السفارة أرفع أسمى آيات التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإخواني واخواتي المواطنين وإخواني الجنود المرابطين وكافة المسلمين. كل عام وأنتم بخير".

بإسمي وكافة منسوبي السفارة أرفع أسمى آيات التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإخواني واخواتي المواطنين وإخواني الجنود المرابطين وكافة المسلمين. كل عام وأنتم بخير. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 20, 2018

​ويؤدي نحو مليوني شخص ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة، وسط إجراءات متابعة من وزارتي الصحة والحج السعوديتين.

ويحتفل المسلمون من كافة أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، بحلول عيد الأضحى.