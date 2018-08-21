شاهد... الملك سلمان يوجه رسالة للحجاج في حضور ولي عهده

وأكد "أن حجاج بيت الله الحرام والعالم كله يشاهد ويلمس ما تبذلونه من جهود وما تقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وهو واجب عليكم وشرف لكم تنالون به الأجر بإذن الله".

© AFP 2018 / Tomohiro Ohsumi ماذا قال الملك سلمان في عيد الأضحى

وقال: "شرف الله سبحانه هذه البلاد المباركة بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار، وتوفير أسباب أداء نسكهم بطمأنينة ويسر".

وأردف: "إن التضحيات الكبيرة التي يقدمها منسوبو القطاعات العسكرية دفاعا عن حياض الوطن وحماية مقدساته ومقدراته هي محل فخرنا واعتزازنا".

ولم ينسى ملك السعودية، الشهداء من أبناء شعبه، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل دينهم وحمايه وطنهم، فقال: "في هذا اليوم المبارك نتذكر شهداءنا وأبطالنا الذين بذلوا أرواحَهم في سبيل دينهم وحماية وطنهم، ونسأل الله أن يتغمّدَهم برحمته الواسعة، وأن يمن على المصابينَ بالشفاء العاجل".

واستقبل الملك سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.