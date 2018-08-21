الجزائريون يحتفلون بعيد الأضحى وسط أجواء خاصة

أدى الجزائريون، اليوم الثلاثاء، شعيرة عيد الأضحى المبارك في أجواء بهيجة، عمها كثير من التكافل والتضامن مع العائلات الفقيرة.

الجزائر — سبوتنيك. وحث إمام الجامع الكبير وسط العاصمة الجزائرية المصلين على تأدية فريضة نحر الأضحية، احتراما لقيم الدين الحنيف، كما حث المصلين على ضرورة توزيع قسط من الأضاحي على المحتاجين والفقراء

وقال محمد بن عالم، الذي يسكن حي بلكور وسط العاصمة لوكالة "سبوتنيك" إن "الجزائريين يحيون عيد الأضحى ككل الأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن للعيد في الجزائر تقاليد وطقوس تبدأ عشية العيد بشراء السكاكين الخاصة بالنحر

أو كعادة تلميع ما تملك من سكاكين ، قبل أن يتم استقدام كبش العيد، حيث يبيت في المنزل وتقوم سيدة البيت بوضع الحناء على رأسه.



© AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL رسائل من ملوك ورؤساء الدول العربية لشعوبهم في عيد الأضحى

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