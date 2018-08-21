في أول أيام العيد... البحرين توقف التأشيرات للقطريين وتستثنى هؤلاء

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE رسالة من أمير قطر بعد تحذير سعودي وقرار إماراتي عاجل

القاهرة — سبوتنيك . أصدرت الداخلية البحرينية قرارا بوقف إصدار تأشيرات دخول المواطنين القطريين إلى البحرين، واستثنت الطلاب القطريين الذين يدرسون بالمملكة، كما أشارت إلى هذا القرار صادر نتيجة لتمادي السلطات القطرية في "التصرفات العدائية ضد البحرين".

وذكر بيان للخارجية البحرينية "استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر بتاريخ 5 حزيران/ يونيو 2017 وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، تعلن وزارة الداخلية أنه ونتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسئولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين".

وأضاف البيان "يستثنى من ذلك الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية".

وبحسب البيان، فإن "الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي".