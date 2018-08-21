وزارة الحج توجه تحذيرا للحجاج خلال رمي الجمرات

حذرت وزارة الحج والعمرة، الحجاج من اصطحاب الأطفال معهم خلال رمي الجمرات، وذلك "حرصا على سلامتهم".

كما دعت الوزارة الحجاج للالتزام بمواعيد ومسارات وجداول التفويج وبتعليمات المسؤول عنها، بحسب ما نشرته وكالة "واس" السعودية.

© AP Photo / Saudi Press Agency شاهد... الملك سلمان يوجه رسالة للحجاج في حضور ولي عهده

ولفتت الوزارة في رسائل توعوية على الهواتف المحمولة للحجاج لأمر الرخصة الشرعية بجواز التوكيل في رمى الجمرات لكبار السن والأطفال وغير القادرين حرصًا على سلامتهم من جراء الازدحام.

يشار إلى أنه في هذه الأيام يؤدي نحو مليوني شخص ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة، وسط إجراءات متابعة من وزارتي الصحة والحج السعوديتين.

ويحتفل المسلمون من كافة أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، بحلول عيد الأضحى.