صاروخ لـ"أنصار الله" في أول أيام العيد على مقر للتحالف في الساحل الغربي لليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) استهدافها بصاروخ باليستي قصير المدى، مقر عمليات تابع لقوات التحالف العربي، في الساحل الغربي لليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقتحم مواقع لقوات يمنية في عسير

القاهرة — سبوتنيك . أعلنت جماعة " أنصار الله " (الحوثيين) اليوم الثلاثاء، استهداف مقر عمليات لقوات التحالف العربي، في الساحل الغربي لليمن، بصاروخ باليستي قصير المدى.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله أن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى على مقر عمليات قوى الغزو بالساحل الغربي".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" تشن هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.