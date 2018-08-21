بتوجيهات من الملك سلمان... قوات برية وبحرية تتحرك داخل السعودية

تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان، تشارك القوات البرية والبحرية الملكية في تنظيم وتأمين موسم الحج بمساندة وزارة الداخلية .

ووفقا لوكالة "واس"، أفاد الرائد عبد الله بن صنيدح المطيري من القوات البرية أنهم على أكمل الاستعداد لمساندة كافة القطاعات الأمنية المشاركة باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات.

© REUTERS / Zohra Bensemra نحو مليوني مسلم يتوافدون إلى جبل عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج

وأكد المطيري جاهزية القوات لأداء مهامها على أكمل وجه وبروح معنوية عالية لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم لتسهيل آداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته أوضح النقيب البحري عبد الله بن غرم الله الشمراني، أن القوات البحرية تشارك هذا العام بعناصر كاملة التجهيزات لمساندة القطاعات الأمنية المعنية لأي عمليات طارئة لضمان سلامة الحجاج.

وأدى نحو مليوني حاج من 168 دولة حول العالم، يوم أمس الاثنين، الركن الأعظم في الحج، الذي يتمثل بالوقوف في جبل عرفات في مكة.