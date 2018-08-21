طوارئ في السعودية بسبب مصابي "سواطير العيد"

وتمثلت غالبية الحالات في جروح قطعية في اليدين والأرجل، وغادرت معظم الحالات المستشفى بعد تلقيها العلاج.
عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين ويوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة التي تعد أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.
«سواطير العيد» تنقل 31مصابا لـ #مدينة_الملك_سعود_الطبية https://t.co/dgY8RmvOdk— مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) August 21, 2018
ويحرص الملايين من المسلمين على اتباع سنة النبي إبراهيم، بذبح كبش مثلما فعل النبي إبراهيم للتضحية بدلا منذ ذبح ابنه إسماعيل، وتوزيع لحوم الأضحية على الأقارب والفقراء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)