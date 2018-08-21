طوارئ في السعودية بسبب مصابي "سواطير العيد"

استقبلت ‏طوارئ ‫مدينة الملك سعود الطبية في اليوم الأول من عيد الأضحى، 31 مصابا بجروح قطعية جراء ذبح الأضاحي.

وتمثلت غالبية الحالات في جروح قطعية في اليدين والأرجل، وغادرت معظم الحالات المستشفى بعد تلقيها العلاج.

عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين ويوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة التي تعد أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

ويحرص الملايين من المسلمين على اتباع سنة النبي إبراهيم، بذبح كبش مثلما فعل النبي إبراهيم للتضحية بدلا منذ ذبح ابنه إسماعيل، وتوزيع لحوم الأضحية على الأقارب والفقراء.