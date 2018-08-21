مركز المصالحة: المسلحون أعلنوا رفضهم لأي حوار والتحضير لمهاجمة القوات الحكومية في سوريا

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي تسيغانكوف، أن المسلحين أعلنوا عن تحضيرهم لعمليات هجومية ضد القوات الحكومية ورفضوا الحوار حول تسوية الأزمة.

موسكو — سبوتنيك. وقال قائد مركز المصالحة: "قيادة تشكيلات "هيئة تحرير الشام"/"جبهة النصرة" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا)، أعلنوا عن التحضير لأعمال هجومية ضد القوات الحكومية ورفض أي حوار حول التسوية السياسية".

© Sputnik . basel shartouh مركز المصالحة الروسي: مسلحو إدلب ينتهكون نظام وقف إطلاق النار

وأكد مجددا على أن مركز المصالحة الروسي يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير القانونية لترك الاستفزازات المسلحة والمضي في طريق التسوية السلمية.

وقال تسيغانكوف: "تستمر أعمال احتجاز أنصار الحوار السياسي مع دمشق من بين السكان المحليين وقادة تشكيلات المعارضة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وعدد المواطنين الذين احتجزوا من قبل المجموعات المتطرفة خلال آخر أسبوعين يتجاوز 500 شخص، ويتم نقل المحتجزين إلى جهة مجهولة ومصير أغلبهم غير معروف".