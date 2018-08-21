مركز المصالحة: المسلحون أعلنوا رفضهم لأي حوار والتحضير لمهاجمة القوات الحكومية في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال قائد مركز المصالحة: "قيادة تشكيلات "هيئة تحرير الشام"/"جبهة النصرة" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا)، أعلنوا عن التحضير لأعمال هجومية ضد القوات الحكومية ورفض أي حوار حول التسوية السياسية".
وقال تسيغانكوف: "تستمر أعمال احتجاز أنصار الحوار السياسي مع دمشق من بين السكان المحليين وقادة تشكيلات المعارضة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وعدد المواطنين الذين احتجزوا من قبل المجموعات المتطرفة خلال آخر أسبوعين يتجاوز 500 شخص، ويتم نقل المحتجزين إلى جهة مجهولة ومصير أغلبهم غير معروف".
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