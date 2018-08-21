الجيش اليمني يعلن مقتل 8 قادة من "أنصار الله" شمال البيضاء

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، مقتل عدد من قادة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمعارك الساعات الماضية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "إن قيادات الميليشيا سقطوا خلال مواجهات مع أبطال الجيش في مفرق البياض بمديرية الملاجم شمال البيضاء".

وأشار إلى: "أن بين القيادات أبو أحمد الرويشان قائد ما تسمى سرية التدخل السريع، وأبو ناصر الحداء مشرف مربع، وأبو بدر وصاب مشرف ما يسمى بالإعلام الحربي، وأبو كرار وصاب مشرف ما تسمى بالعمليات الخاصة بفضحة، وأبو حسين الجماعي مشرف قناصة مربع، وأبو أصيل مسؤول ما يسمى بفريق الاقتحامات، وأبو حسين الزيري مشرف مربع، وأبو صقر العماد مشرف قناصة مربع".

وأضاف: "أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من عناصر الميليشيا بينهم قيادات منها أبو بديل العزي المشرف الثقافي للمليشيا في محور ناطع".

لافتا إلى أن:"عددا كبيرا من جثث قتلى المليشيا لاتزال متناثرة في شعاب منطقة فضحة".

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت يوم أمس الإثنين، على مواقع استراتيجية في خدار والشبكة واليسبل في مديرية السوادية شمال البيضاء، إثر معارك مع مسلحي أنصار الله أوقعت أكثر من 20 قتيلا بين صفوفهم، حسب مصدر عسكري.