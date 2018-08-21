الجيش اليمني يعلن مقتل 8 قادة من "أنصار الله" شمال البيضاء

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "إن قيادات الميليشيا سقطوا خلال مواجهات مع أبطال الجيش في مفرق البياض بمديرية الملاجم شمال البيضاء".
وأضاف: "أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من عناصر الميليشيا بينهم قيادات منها أبو بديل العزي المشرف الثقافي للمليشيا في محور ناطع".
لافتا إلى أن:"عددا كبيرا من جثث قتلى المليشيا لاتزال متناثرة في شعاب منطقة فضحة".
وكانت القوات الحكومية قد سيطرت يوم أمس الإثنين، على مواقع استراتيجية في خدار والشبكة واليسبل في مديرية السوادية شمال البيضاء، إثر معارك مع مسلحي أنصار الله أوقعت أكثر من 20 قتيلا بين صفوفهم، حسب مصدر عسكري.
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