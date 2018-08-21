اليمن: 42 غارة للتحالف على حجة وصعدة

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية غارات مكثفة على محافظة حجة شمال غربي اليمن، بالتزامن مع غارات أخرى على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن 28 غارة على محافظة حجة استهدفت 26 غارة منها مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية، في حين تعرضت مديرية مستبأ شمال حجة إلى غارتين.

© AP Photo / Hasan Jamali الرئيس هادي يؤكد قرب انتهاء آخر معارك اليمن وتحقيق الانتصار

وفي محافظة صعدة، أشار المصدر إلى تنفيذ طيران التحالف 6 غارات على مديرية باقم شمال المحافظة، واستهدافه بـ 3 غارات أخرى مديرية شدا.

مضيفاً أن التحالف أغار على مناطق القد والأزهور وبني معين في مديرية رازح بثلاث غارات، وقصف بغارتين منطقة البقع في مديرية كتاف شرق صعدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.