اليمن: 42 غارة للتحالف على حجة وصعدة

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن 28 غارة على محافظة حجة استهدفت 26 غارة منها مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية، في حين تعرضت مديرية مستبأ شمال حجة إلى غارتين.
مضيفاً أن التحالف أغار على مناطق القد والأزهور وبني معين في مديرية رازح بثلاث غارات، وقصف بغارتين منطقة البقع في مديرية كتاف شرق صعدة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
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