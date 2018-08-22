الجيش اليمني يعلن اقتحام مران في صعدة من 4 محاور

أحرزت قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف، تقدماً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، "أن قوات ضخمة من لواء العروبة بقيادة اللواء عبد الكريم السدعي، اقتحمت مران المعقل الرئيسي لميليشيا الانقلاب، من أربعة محاور، وسيطرت على وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان في أسفل مران".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يعلن مقتل 8 قادة من "أنصار الله" شمال البيضاء

وأشار إلى "تمكن القوات من تطهير عشرات الكيلومترات من الغابات وقرى مهجورة منذ سنوات والسيطرة عليها بشكل كامل".

وأضاف "أن المعارك مستمرة منذ صباح اليوم وحتى الآن، وتتكبد فيها المليشيات الحوثية الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة".

يُذكر أن القوات الحكومية تخوض باسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.