حقوق الإنسان ترحب بمنع دخول القطريين إلى البحرين

أشاد مركز المنامة لحقوق الإنسان بالقرار السيادي لمملكة البحرين، بمنع مواطني دولة قطر من دخول البحرين، و ذلك بناء على بيان صدر من وزارة الداخلية انطلاقا من توجيهات مجلس الوزراء باتخاذ القرارات اللازمة ذات الصلة.