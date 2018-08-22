وزير خارجية قطر يبحث مع بومبيو دعم العلاقات وتطورات المنطقة

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وكذلك آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والعربية.

القاهرة — سبوتنيك . يأتي ذلك ضمن الزيارة، التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE رسالة من أمير قطر بعد تحذير سعودي وقرار إماراتي عاجل وكان وزيرا خارجية البلدين التقيا في واشنطن، في يونيو/حزيران الماضي، وأكد بومبيو، وقتها، على خصوصية العلاقة الاستراتيجية والصداقة، التي تجمع البلدين.

وبحسب ما جاء على صفحة السفارة الأمريكية لدى الدوحة، حول ذلك اللقاء، فإن بومبيو "أشاد بجهود قطر المستمرة في مكافحة الإرهاب وتمويله".

وشدد الوزير الأمريكي، حينها على رغبة الرئيس دونالد ترامب، في أن يرى انخفاضا في حدة الأزمة الخليجية، ثم حلا لها، بنهاية المطاف.

وقال: "ذلك لأن استمرار الأزمة لا يفيد إلا إيران"، على حد قول الوزير الأمريكي، نقلا عن رئيس الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة —الحليف الاستراتيجي لكل من الرياض والدوحة- أبدت رغبتها، كروسيا وبقية الدول الأوروبية، في أن تتوصل الدولتان الخليجيتان، ومعهما الإمارات والبحرين ومصر؛ إلى حل ينهي الأزمة الدبلوماسية بين قطر والدول العربية الأربع.

واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو 2017، بسبب اتهامات للدوحة بـ"دعم وتمويل الإرهاب"، وهو ما نفته مرارا وتكرارا.