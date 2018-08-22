شاهد... رد فعل الملك سلمان عند لقائه "مدير عام المجاهدين"

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، في الديوان الملكي بقصر منى وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، عددا من القيادات المشاركة في موسم الحج للعام الحالي.

وكان من الذين استقبلهم، الملك سلمان، في الديوان الملكي، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، اللواء منصور بن عبد الله الشدي.

ولاطف الملك سلمان، الشدي،، ودار بينهما محادثة قصيرة، ووصفت صحيفة "سبق" السعودية عباراتها "بأنها عميقة في معانيها بين القائد الملك، وأنها مبادرة وتواضع وتقارب وتلطف وعفوية وحميمية وإنسانية في هيبة وشموخ وعزة".

ويعد اللواء منصور بن عبد الله الشدي، من أبرز الكفاءات الإدارية في هذا القطاع المهم في بلاد الحرمين، نقلا عن صحيفة "سبق" السعودية.