الدفاع الروسية: توجيه 100 ضربة بصواريخ "كاليبر" المجنحة على مواقع الإرهابيين في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن سفن وغواصات البحرية الروسية، أطلقت 100 صاروخ مجنح من طراز "كاليبري" على مواقع الإرهابيين في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وذكرت الوزارة في فيديو نشرته على قناتها في موقع "يوتيوب": "وجهت سفن وغواصات الأسطول البحري العسكري الروسي 100 ضربة بصواريخ كاليبري المجنحة… على مواقع الإرهابيين. ووجهت الطائرات الاستراتيجية للطيران بعيد المدى 66 ضربة بصواريخ مجنحة".

وكانت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود قد أعلنت في وقت سابق أن أحدث سفينة صاروخية "فيشني فولوتشوك" المزودة بصواريخ "كاليبر" تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط من أجل تعزير القوات البحرية الروسية الدائمة قبالة ساحل سوريا.