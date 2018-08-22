مقتل طيارين أردني وأمريكي في ولاية تكساس

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، قوله إنّ "الملازم أول الطيار، أحمد علي محمد خليف الخوالدة، استشهد نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع "ليتل بيرد" لحادث سقوط خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية"، موضحا أنه "توفي في الحادث معه طيار أمريكي، وقد تم تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأمريكي للوقوف على أسباب الحادث".

ولم تذكر الصحيفة السياق الذي تم فيه التدريب.

والتقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأحد الماضي، رئيس أركان الجيش الأمريكي، الفريق أول مارك ميلي، في اجتماع تم خلاله استعراض مجالات التعاون العسكري بين البلدين، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.