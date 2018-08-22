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15:59 22 أغسطس/ أب 2018
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    تزايد الوافدين عبر أبو الظهور...مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام

    تزايد الوافدين عبر "أبو الظهور"... مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام (فيديو وصور)

    © Sputnik . Basel Shartouh
    العالم العربي
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    الموضوع:
    نحو التحرير...معركة إدلب (60)
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    لليوم الثاني على التوالي، يستمر تدفق المدنيين السوريين من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة بمحافظة إدلب عبر معبر أبو الظهور وصولا إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، وبينهم الكثير من أبناء ريف حلب الجنوبي الذين يعودون اليوم إلى قراهم، وبعد تحريرها منذ أشهر من قبل الجيش السوري وحلفائه.

    محافظ إدلب علي الجاسم
    © Sputnik . Basel Shartouh
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    وقال مراسل "سبوتنيك": إن معبر أبو الظهور الذي تم افتتاحه أمس الاثنين بأقصى ريف إدلب الجنوبي الشرقي يشهد منذ صباح، اليوم الثلاثاء، تزايدا بحركة عبور المدنيين، مع وصول مئات العائلات السورية إلى المعبر، مصطحبين أغراضهم وأمتعتهم محملة على سيارات خاصة وجرارات زراعية وسيرا على الأقدام، حيث يستقبلهم عناصر الشرطة العسكرية الروسية والجنود السوريون، وطواقم الهلال الأحمر السوري، إضافة إلى نقطة طبية يقدم فيها الأطباء الروس الرعاية الصحية لمحتاجيها من عابري الممر.

    والتقت "سبوتنيك" مواطنين سوريين عائدين إلى قراهم عند المعبر حيث عبروا عن فرحتهم بالعودة إلى حضن الوطن، وإتاحة الفرصة لهم من جديد لزراعة أراضيهم التي ابتعدوا عنها منذ سنوات، مشيرين إلى أن الجماعات الإرهابية المسلحة تمنعهم منذ ثمانية أيام من الوصول إلى معبر أبو الظهور.

    وكان المعبر الإنساني في بلدة أبو الظهور شهد بداية شهر يونيو حزيران الماضي عودة آلاف المواطنين السوريين الذين عادوا إلى بلداتهم وقراهم، حيث أشرفت الشرطة العسكرية الروسية على عمل المعبر الإنساني في تل السلطان، الذي أمن آنذاك عودة المدنيين المهجرين إلى قراهم المحررة في الريف الجنوبي لمحافظة حلب.

    • تزايد الوافدين عبر أبو الظهور...مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام
      تزايد الوافدين عبر "أبو الظهور"...مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام
      © Sputnik . Basel Shartouh
    • تزايد الوافدين عبر أبو الظهور...مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام
      تزايد الوافدين عبر "أبو الظهور"...مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام
      © Sputnik . Basel Shartouh
    • تزايد الوافدين عبر أبو الظهور...مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام
      تزايد الوافدين عبر "أبو الظهور"...مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام
      © Sputnik . Basel Shartouh
    • تزايد الوافدين عبر أبو الظهور...مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام
      تزايد الوافدين عبر "أبو الظهور"...مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام
      © Sputnik . Basel Shartouh
    1 / 4
    © Sputnik . Basel Shartouh
    تزايد الوافدين عبر "أبو الظهور"...مدنيون: مسلحو إدلب منعونا منذ 8 أيام

    وكان الجيش العربي السوري بدأ، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عملية عسكرية واسعة في أرياف حلب الجنوبي وإدلب الشرقي وحماة الشمالي بالتعاون مع القوات الرديفة وبمشاركة واسعة من سلاحي الجو الروسي والسوري، وتمكن خلالها من السيطرة على مطار أبو الظهور ثاني أكبر المطارات العسكرية في الشمال السوري إضافة إلى تحرير  أكثر من 300 قرية وبلدة في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب، بعد تدمير آخر تجمعات الإرهابيين في المنطقة.

    الموضوع:
    نحو التحرير...معركة إدلب (60)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الجنود السوريون, جرارات, مدنيين, الهلال الأحمر, معبر, سيارات, الجماعات الإرهابية, وكالة سبوتنيك, الجيش السوري, إدلب
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