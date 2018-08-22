"العودة الغانمة"... الكويت توجه دعوة إلى قواتها المشاركة في اليمن

وصل إلى المملكة العربية السعودية، وفد عسكري كويتي رفيع المستوى، يضم رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبد الله يعقوب الفودري، ومعاون رئيس الأركان لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن سليم سالم الوهيب وعدد من كبار القادة في الجيش.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد زار الوفد القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" في السعودية، لتهنئتهم بعيد الأضحى، إذ نقل لهم رئيس الأركان تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED أمير الكويت يحذر من "تهديد مباشر" ويطالب الجيش بالاستعداد

وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وحرصه على مثل هذه الزيارات وذلك للاطمئنان على الضباط وضباط الصف والأفراد والوقوف عن كثب لمعرفة احتياجاتهم وتسخير كل الإمكانات لأداء مهامهم العسكرية على أكمل وجه، تقديرا للعمل الذي يقومون به جنبا إلى جنب مع أشقائهم في المملكة.

وأعرب رئيس الأركان عن "فخره واعتزازه برجاله البواسل لما يقومون به من دور مهم ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم"، مشيدا بالكفاءة العالية التي يتمتع بها رجال الجيش الكويتي.

ودعا المسؤول العسكري الجنود إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، ومتمنيا لهم السلامة والعودة إلى أرض الوطن غانمين بعد أداء واجبهم مع "أشقائهم في المملكة العربية السعودية الشقيقة".