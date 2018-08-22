شاهد... تصريحات جديدة للملك سلمان عن مواجهة الإرهاب

أدلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بتصريحات جديدة حول مواجهة المملكة للإرهاب والتطرف.

وأكد الملك سلمان، على موقف السعودية الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره، والتمسك برسالة الإسلام السمحة والحرص على لم الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء: "إن المملكة العربية السعودية التي تضم في جنباتها قبلة المسلمين، ومسجد نبيه محمد وانطلاقا من مكانتها الإسلامية ودورها الإقليمي والدولي تؤكد موقفها الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره والتمسك برسالة الإسلام السمحة والحرص على لم الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".

جاءت تصريحات الملك سلمان، خلال كلمة ألقاها، خلال الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية، الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، والذي حضره ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

جانب من حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه #خادم_الحرمين_الشريفين في الديوان الملكي بقصر #منى لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة #الحج هذا العام.#واس pic.twitter.com/Ax8x5b3oHn — واس (@spagov) August 22, 2018

سمو #ولي_العهد خلال حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه #خادم_الحرمين_الشريفين في الديوان الملكي بقصر #منى لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.#العالم_في_قلب_المملكة #حج1439هـ #واس pic.twitter.com/eSoiQMkHlk — واس (@spagov) August 22, 2018

​وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته، أن بلاده ستواصل بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة "ضيوف الرحمن".

وقال: "لقد شرف الله المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، ولقد أعطته كل العناية والاهتمام، منذ أن أسس أركانها الملك عبد العزيز رحمه الله، ومن بعده ملوك هذه البلاد ـ رحمهم الله ـ جميعا".

وتابع: "سنواصل ذلك بإذن الله، لإيماننا العميق بأن خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، والقيام على شؤونهم وتيسير أدائهم لمناسكهم واجب علينا وشرف عظيم لنا نفخر ونعتز به".