تسجيل
17:35 22 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عيد المغرب.. التباهي بحجم الخروف والاقتراض لإتمام فرحة العيد

    عيد المغرب... التباهي بحجم الخروف والاقتراض لإتمام فرحة العيد (صور)

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    يتفاخر المغاربة بحجم خروف العيد ونوعيته، ويبدو الجميع كأنهم في سباق محموم لشراء خروف كبير الحجم بقرنين ملتويين. ورغم ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، فقد آثرت غالبية الأسر احترام هذه العادة والإذعان لرغبة أطفالهم الذين يتباهون بحجم خروف العيد، ويعقدون مقارنات بين أضاحي العائلة والجيران.

    نواكشوط — سبوتنيك. تغلغلت هذه العادة شيئا فشيئا داخل المجتمع المغربي حتى باتت تقليدا مقدسا، وأصبح اقتناء خروف كبير الحجم دليلا على مكانة العائلة ووسطها الاجتماعي ومستواها المادي، مما شكل هاجسا مؤرقا وكابوسا يجثم على أنفاس محدودي الدخل الذين يواجهون هذا الضغط الاجتماعي وارتفاع أسعار الأضاحي ببيع الأثاث والمصاغ والاقتراض لدى المصارف.

    وتتوقف الحركة التجارية يوم عيد الأضحى بشكل تام في كل أنحاء المغرب بعد أن كانت الأسواق والمحال التجارية تغص بالمشترين، حيث يهتم الناس بمراسم العيد التي تبدأ صباحا بصلاة العيد، ثم يعودون بعدها لذبح الأضحية وتناول الفطور في أجواء عائلية، ويخصصون فترة ما بعد الظهر والمساء لتبادل الزيارات العائلية.

    وباستثناء المتاجر الكبرى التي تكتفي بإغلاق أبوابها يوما واحدا هو يوم العيد، وبعض دكاكين البقالة التي تغلق يومين، فإن متاجر الخضر واللحوم تتوقف عن العمل عشرة أيام على الأقل، فيما تمتد فترة الإغلاق بالنسبة لبعض الحرف والأسواق إلى أكثر من شهر، حيث يفضل بعضهم أن يتخذ المناسبة فرصة للتمتع بالعطلة السنوية، لاسيما إن كانت أسرته تعيش بعيدا عن مكان عمله، فتبدو المدن المغربية الكبيرة بما فيها العاصمة الرباط خالية إلا من سكانها الأصليين وبعض السياح الأجانب.

    عيد المغرب.. التباهي بحجم الخروف والاقتراض لإتمام فرحة العيد
    © Sputnik .
    عيد المغرب.. التباهي بحجم الخروف والاقتراض لإتمام فرحة العيد

    وعيد الأضحى، أو كما يطيب للمغاربة تسميته بـ "العيد الكبير"، هو بمثابة مهرجان للأطفال الذين يحتفلون بارتداء ملابس جديدة ويحرصون على حضور ذبح الأضحية والحصول على العيدية من الأهل والزوار المهنئين. ويبدأ العيد مبكرا في ذلك اليوم، حيث يذهب الجميع إلى المصلى لأداء صلاة العيد، وتجتهد النساء في تحضير ما لذ وطاب من أطباق وحلويات تقدم للزائرين والمهنئين. وتعتبر كعكة العيد أهم الحلويات التي تقدم في هذا اليوم.

    وتجد غالبية الأسر من ذوي الدخل المحدود صعوبة كبيرة في الاحتفال بالعيد وفق ما كانت يحلمون به. وتقول سعاد الهادي، موظفة بأحد المصارف، أن "نسبة كبيرة من الموظفين تلجأ إلى الاقتراض لإتمام فرحة العيد". وتؤكد سعاد أن ظاهرة الاقتراض من المصارف متفشية خلال فترات الأعياد والعطل وبداية العام الدراسي وتقول "الموظفون الذين ليس لهم أي مصدر رزق آخر سوى وظيفتهم، وعندما تفاجئهم ظروف طارئة أو مناسبات خاصة لا يجدون لها حل إلا بالاقتراض لتغطية النفقات الزائدة".

    وتهتم المغربيات بإعداد الأطباق التقليدية من لحم أضحية العيد كالكباب ورأس الخروف والكسكس باللحم، وتتزين المائدة في كل بيت مغربي بأنواع الحلويات المغربية والشاي الذي يقدم الزوار والمهنئين بالعيد.

    عيد المغرب.. التباهي بحجم الخروف والاقتراض لإتمام فرحة العيد
    © Sputnik .
    عيد المغرب.. التباهي بحجم الخروف والاقتراض لإتمام فرحة العيد

    وفي عيد الأضحى، تزدهر التجارة الموسمية والمهن المؤقتة المرتبطة بذبح الأضحية وإعداد الشواء وأواني المطبخ، ويبادر العاطلون عن العمل بالعمل كجزارين وباعة جائلين يعرضون على الأرصفة وفي الفضاءات العامة والأسواق بضائع مختلفة.

    الكلمات الدلالية:
    العيد الكبير, عيد الأضحى, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    دراجة نارية كهربائية إج بولسار في معرض الانتاج المتطور لـ كلاشنيكوف في إطار المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع آرميا 2018
    ليس فقط البنادق... "كلاشنيكوف" يعرض منتوجاته المتطورة الجديدة
    التجارة العالمية... وترامب وحده يواجه الحرب التجارية
    التجارة العالمية... وترامب وحده يواجه الحرب التجارية
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك