مقتل أكثر من 5 جنود سعوديين وإصابة آخرين بكمين لـ"أنصار الله" في نجران

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة جنود سعوديين، بكمين في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" أن كمينا محكما نصبه مسلحو الجماعة لثلاث آليات عسكرية للجيش السعودي خلف موقع الهجلة في نجران، أسفر عن مقتل

© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن: 42 غارة للتحالف على حجة وصعدة

أكثر من خمسة جنود سعوديين وإصابة آخرين.

وتأتي العملية عقب إعلان الجماعة إسقاط طائرة تجسس لقوات التحالف شرق جبل دخان في قطاع جيزان وقنص جندي سعودي في موقع مشعل وآخر سوداني شرق جبل الدود في ذات القطاع.

يذكر أن مسلحي "أنصار الله" يشنون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.