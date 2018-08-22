"أنصار الله" يعلنون استعادة مواقع جنوب الحديدة

ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مسلحي الجماعة نفذوا اليوم الأربعاء، عملية هجومية واسعة على مواقع ونقاط تجمع لقوات التحالف والقوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، تمكنوا خلالها من السيطرة على سوق الجبلية وعدد من المواقع.

وأضافت بأن هجوماً آخر شنه مقاتلو "أنصار الله" استهدف مواقع القوات المشتركة شرق وجنوب مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، مشيرةً إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف التحالف والقوات الحكومية إثر الهجومين.

© AP Photo / Hani Mohammed مقتل أكثر من 5 جنود سعوديين وإصابة آخرين بكمين لـ"أنصار الله" في نجران

في هذه الأثناء، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمديرية حيس لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المشتركة أحبطت هجوماً واسعاً لمسلحي "أنصار الله" على مدينة حيس من أربعة محاور".

وأشار المصدر إلى أن مقاتلي "أنصار الله" هاجموا حيس من شمال وغرب وشرق المدينة ومن مفرق سقم، لافتا إلى أن قوات العمالقة كبدت المهاجمين من "أنصار الله" خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في 7 تموز/ يوليو المنصرم، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين ما زالوا يسيطرون على عدد من المناطق في المديرية ويتخذونها نقاط انطلاق لشن هجمات وعمليات قصف على القوات المشتركة.