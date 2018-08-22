أكثر من 300 سوري يعودون من لبنان خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال اللاجئين السوريين، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 300 مواطن سوري عادوا إلى بلادهم من لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في البيان "خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد إلى سوريا من لبنان عبر معبر "جديدة يابوس" و"الدبلوسية" 310 لاجئين (بينهم 93 امرأة و158 طفلا)".

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah الدفاع الروسية: عودة أكثر من 100 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

كما أشار البيان إلى أن 416 مواطنا خرجوا من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى 36 دولة يوجد فيها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم مركز التنسيق المشترك، العقيد أليكسي بوسونكو، أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه منذ 18 تموز/ يوليو 2018، عاد 8093 شخصاً من لبنان، بما في ذلك و3042 شخصاً عبر نقطة التفتيش في جديدة يابوس، و3008 أشخاص عبر زمران، و644 شخصاً عبر الدبوسية، و399 شخصاً عبر القصير.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.