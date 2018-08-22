مقتل 7 من "أنصار الله" بمواجهات مع الجيش شرق صعدة

دارت مواجهات عنيفة، اليوم الأربعاء، بين قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" شرق محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف "أن مواجهات ضارية اندلعت عقب محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة البقع".

وأشار العميد معروف إلى "أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا التي تكبدت 7 قتلى في صفوفها وإصابة آخرين وتدمير طقم تابع لها"، لافتا إلى "تناثر جثث قتلى الميليشيا الانقلابية في مكان المواجهات ودفن ثلاث منها".

© REUTERS / Fawaz Salman الجيش اليمني يعلن اقتحام مران في صعدة من 4 محاور

وكان الجيش اليمني أعلن الثلاثاء، اقتحام منطقة مران معقل جماعة "أنصار الله" في صعدة من 4 محاور، والسيطرة على وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان في أسفل مران.

يُذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.