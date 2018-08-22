الوليد بن طلال يجتمع بالملك سلمان في حضور ولي العهد (صور)

نشر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، مجموعة صور عبر حسابه على "تويتر"، تم التقاطها خلال حضوره مأدبة غداء على شرف العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وغرد ابن طلال على الصور، قائلا: "في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تشرفت بتناول الغداء على شرف والدي ووالد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخي ولي العهد".

ويظهر في الصور الأمير الوليد بن طلال، يقبل يد الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة أخرى يصافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويعد هذا اللقاء الثالث الذي يجمع ابن طلال بالملك سلمان عقب الإفراج عنه من فندق "ريتز كارلتون" الذي احتجز فيه على خلفية قضايا فساد.