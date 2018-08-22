الكويت تعتز بالمشاركة بعملية "إعادة الأمل" في اليمن

أعرب نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن عبد الله نواف الصباح، عن اعتزازه وفخره بالقوات المسلحة الكويتية المشاركة بعملية "إعادة الأمل" ضمن التحالف العربي في اليمن.

دبي — سبوتنيك. وأشاد الصباح في بيان صحفي نقلته وزارة الإعلام الكويتية على موقعها الإلكتروني عن وزارة الدفاع "بالروح القتالية العالية للقوات المسلحة الكويتية" المشاركة في "إعادة الأمل" باليمن و"درع" بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال زيارة قام بها إلى الوحدات الكويتية المشاركة لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، متمنيا دوام "الأمن والأمان على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والإسلامية".

© REUTERS / Faisal Nasser مصدر عسكري يكشف حجم مشاركة التحالف العربي في العمليات البرية

وتشارك الكويت رسميا، في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة " أنصار الله" (الحوثيين).

وفي نهاية ديسمبر 2015 أرسلت الكويت كتيبة قوات برية إلى السعودية للمشاركة في عمليات "إعادة الأمل" إلى جانب الطلعات الجوية التي تشارك فيها الكويت عبر 15 طائرة مقاتلة.

وفي شباط/ فبراير من العام الماضي، قال آمر القوة الجوية في الجيش الكويتي، اللواء ركن طيار عبد الله الفودري، إن مقاتلات بلاده نفذت نحو 3 آلاف طلعة جوية في اليمن، منذ مارس/ آذار 2015.

ورغم ذلك، وافقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحليفها السابق علي عبد الله صالح، على استضافة الكويت الجولة الأولى من المحادثات السياسية التي انتهت في آب/ أغسطس 2016 دون نتائج.